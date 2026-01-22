Bayrak provokasyonuna DEM'den sonra Kandil'den de tepki geldi

DEM Parti'nin geçtiğimiz Salı günü Suriye'deki gelişmelere dikkat çekmek için Suriye sınırındaki Nusaybin'de yaptığı yürüyüş ve grup toplantısının ardından bir grup sınıra hareket etmiş, artan gerilimin ardından Nusaybin-Kamışlı sınırındaki Türk bayrağına saldırılmıştı.

Bayrak provokasyonuna soruşturma başlatıldı!

Türkiye'nin büyük tepki gösterdiği bu saldırının ardından siyasi açıklamalar devam ederken KCK'dan da açıklama geldi. Yazılı açıklamada bunun bir 'provokasyon' olduğu ve Türkiye ile Suriye'deki gelişmelerin hedef alındığı kaydedildi.

Bayrak saldırısının İmralı Süreci'ni sabote etmek için yapıldığı ifade edilen yazılı açıklamada, "Suriye sınırları içinde Kürtlere yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak bu provokasyonun yapılması dikkat çekicidir. Bu olay, toplumsal desteği kırmak için gerçekleştirilmiş bir sabotajdır" ifadeleri kullanıldı.

BAHÇELİ "BİRİNCİ DERECE SORUMLU DEM PARTİ'DİR" DEMİŞTİ

Saldırının ardından yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, birinci derecede sorumlunun DEM Parti olduğunu söylemişti. KCK'nın açıklamasında DEM Parti'nin hedef alınmasının komplonun bir parçası olduğu savunuldu.

DEM Parti'den açıklama geldi

Açıklamada, "DEM Parti'nin hedef gösterilmesi, bu provokasyonun bir komplonun parçası olarak yaptırıldığını göstermektedir. Bayrak, saldırılar için bir araç haline getirilmemelidir" denildi.

"SAYGI DUYUYORUZ"

KCK'nın yazılı açıklamasında her zaman halkların değerleri ve bayraklarına saygı duydukları ifade edildi. Bu olay üzerinden PKK'nın ve Kürtlerin hedeflenmesinin maksatlı olduğu belirtilirken, "Bir değer olan bayrağın kötü amaçlar için kullanılması, bayrağın kendisine de hakarettir" görüşü de paylaşıldı.

"SURİYE POLİTİKASINA HAKLILIK İÇİN YAPILDI"

Bayrak olayının köpürtülerek hükümetin Suriye politikasına da meşruiyet kazandırılmaya çalışıldığının iddia edildiği yazıda, saldırının ardından gelen tutuklamaların toplumu hedef aldığı ileri sürüldü:

"Türk-Kürt kardeşliği söyleminin bu ortamda bir anlamı kalmamaktadır"