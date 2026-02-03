Barış Murat Yağcı adli kontrolle serbest bırakıldı

Barış Murat Yağcı adli kontrolle serbest bırakıldı
Barış Murat Yağcı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan ve adli tıp işlemlerinden geçirildikten sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Murat Yağcı, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

OPERASYONDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık talimatıyla İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri verdi.

Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildiSakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

TÜRKİYE'YE DÖNER DÖNMEZ ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu için işlem yapılamayan Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından kendisi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mükremin Gezgin uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıMükremin Gezgin uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Yağcı, tüm işlemlerin tamamlanması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin de benzer işlemlerin ardından serbest kaldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

