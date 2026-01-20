Balıkesir’de araç çöp kamyonuna girdi: 1 ölü 2 yaralı

Balıkesir’de araç çöp kamyonuna girdi: 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

OTOMOBİL ÇÖP KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, D-230 karayolu üzerindeki Entur Kavşağı'nda gerçekleşti. Edremit Belediyesi'ne ait 10 AEN 529 plakalı çöp kamyonuna, aynı yönde ilerleyen 78 AB 881 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjdeki bir aydınlatma direğine çarparak durdu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile araçtaki M.Ş. ve B.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Ö.Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ataşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybettiAtaşehir’de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Çorum'da feci kaza! 4 kişi hastaneye kaldırıldıÇorum'da feci kaza! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

TRAFİK TEK ŞERİTTEN DEVAM ETTİ

Yaşanan kaza nedeniyle karayolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak:AA

