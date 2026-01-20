Balıkesir’de araç çöp kamyonuna girdi: 1 ölü 2 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

OTOMOBİL ÇÖP KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, D-230 karayolu üzerindeki Entur Kavşağı'nda gerçekleşti. Edremit Belediyesi'ne ait 10 AEN 529 plakalı çöp kamyonuna, aynı yönde ilerleyen 78 AB 881 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjdeki bir aydınlatma direğine çarparak durdu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile araçtaki M.Ş. ve B.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü Ö.Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN DEVAM ETTİ

Yaşanan kaza nedeniyle karayolunda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.