Balıkçılar sis nedeniyle denize açılamıyor

Kentte etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle balıkçılar iki gündür kıyıda sisin dağılmasını bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde sisin etkisini sürdürdüğünü söyledi.

BALIKÇILAR LİMANDA BEKLİYOR

Balıkçıların limanda beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, görüş mesafesinin çok az olduğunu, havanın düzelmesini beklediklerini belirtti.

Balıkçı Süleyman Coşkunçay da açıklarda sisin daha yoğun olduğunu ifade etti.

AĞ BAKIMI YAPILIYOR

Limanda ağ bakımı yaptıklarını anlatan Coşkunçay, havanın düzelmesiyle yeniden Marmara Denizi'ne ağ atmayı beklediklerini kaydetti.