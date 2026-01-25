Balıkçılar sis nedeniyle denize açılamıyor
Yayınlanma:
Tekirdağ'da balıkçılar, kentte etkisini sürdüren sis nedeniyle 2 gündür balık avına çıkamıyor.
Kentte etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle balıkçılar iki gündür kıyıda sisin dağılmasını bekliyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde sisin etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Yağmur bitti balıkçılar sahile indi
BALIKÇILAR LİMANDA BEKLİYOR
Balıkçıların limanda beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, görüş mesafesinin çok az olduğunu, havanın düzelmesini beklediklerini belirtti.
Balıkçı Süleyman Coşkunçay da açıklarda sisin daha yoğun olduğunu ifade etti.
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı
AĞ BAKIMI YAPILIYOR
Limanda ağ bakımı yaptıklarını anlatan Coşkunçay, havanın düzelmesiyle yeniden Marmara Denizi'ne ağ atmayı beklediklerini kaydetti.
Kaynak:AA
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!