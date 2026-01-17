Bakanlıklarda üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları yürürlüğe girdi. Kararlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda genel müdür yardımcılığı ve il müdürlüğü düzeyinde önemli değişiklikleri içeriyor.

TAN SAĞTÜRK GÖREVDEN ALINDI

Karara göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy'un yerine Barış Salcan atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da bir dizi değişiklik gerçekleşti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu'nun yerine Fatih Güvendi getirildi. Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alınarak, bu pozisyona Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı. Sağlık Bakanlığı'nda ise açık bulunan başmüfettişlik görevine Ahmet Hikmet Algan getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal'ın yerine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı. Bakanlık bünyesinde Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü, Bilgi İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Esra Özmen getirildi.

Ayrıca, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına ise Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş atandı. Kararla birlikte Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce illerinin milli eğitim müdürlüklerinde de değişiklikler yapıldı.