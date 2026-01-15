İBB iddianamesinde çok konuşulan iddiada komisyon başkanı vali yardımcısı çıktı: Atamayı İstanbul Valisi yapmış

İBB iddianamesinde çok konuşulan iddiada komisyon başkanı vali yardımcısı çıktı: Atamayı İstanbul Valisi yapmış
İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede yer alan "kaçak hafriyat dökümü ile kamu zararına yol açıldı" iddiasını boşa düşürecek bir detay ortaya çıktı. Halktv.com.tr, "Maden Bölgesi Komisyonu Karar Defteri"ne ulaştı. Maden bölgelerinden sorumlu olan komisyon başkanının, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer olduğu anlaşıldı.

Halktv.com.tr - ÖZEL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianamede yer alan, "Cebeci Maden Sahası'na kaçak hafriyat dökülerek, kamunun yaklaşık 80 milyar TL zarara uğratıldığı" gibi iddialar, iktidara yakın basın organları tarafından süreç boyunca en çok servis edilen haberlerden olmuştu.

İddialar arasında, hafriyat döküm işlerinin 'tekelleştiği' ve bu iş ve işlemlerin İBB dosyasında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu'nun, 'uhdesine' verildiği öne sürülmüştü.

KOMİSYON BAŞKANI VALİ YARDIMCISI ÇIKTI

Söz konusu iddiaların odağında yer alan, 'hafriyat döküm işlerinin tekelleştiği' yönündeki iddiaların gölgesinde, "Maden Bölgesi Komisyonu Karar Defteri" ortaya çıktı.

Maden bölgesini yöneten "Maden Bölgesi Komisyonu"nun başkan ve üyeleri, İstanbul Valiliği tarafından atanıyor. Sekreteryası da yine valilik tarafından yapılıyor.

Ayda bir toplanan bu komisyonun başkanının, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer olduğu anlaşıldı.

whatsapp-image-2026-01-15-at-20-21-55.jpg
5 Şubat 2024 tarihli ve 21 Sayılı Kiralama Hk. Karar (Maden Bölgesi Komisyonu Karar Defteri)

Halktv.com.tr'nin ulaştığı Karar Defteri'nin, 5 Şubat 2024 tarihli ve 21 Sayılı Kiralama Hakkındaki Karar tutanağı belgesinde, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer'in, komisyon başkanı olarak imzasının bulunduğu, Arif Gürkan Alpay ile Murat Gülibrahimoğlu'nun ise komisyon üyeleri olarak imzalarının bulunduğu görüldü.

dr-ahmet-suheyl-ucer.png
T.C. İstanbul Valiliği resmi internet sitesi. 'Yöneticilerimiz - Vali Yardımcıları' sekmesi. (15 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

