Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı başta olmak üzere birçok üst düzey pozisyona Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar yapıldı. Atama yapılan diğer makamlar arasında Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü gibi görevler bulunuyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de atamaya ilişkin, "Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atanmıştır" dendi.

GENEL MÜDÜR ATAMALARI

Dışişleri Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan diğer üst düzey atamalarda ise Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel atandı.

BİRÇOK GÖREVE YENİ ATAMA

Atamaların tamamı ise şöyle:

Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap ERSOY

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin GÖNENLİ

Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat SUNEL

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin ÇAKIL

Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne

Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Raziye Bilge KOÇYİĞİT

Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre ENGİN

Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail AYDİL, Sencer YÖNDEM ve Mustafa Cem GÜNDÜZ

Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin ŞAHİN YEŞİLDAĞ

Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İNANÇ

Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal BASA

Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre KADIOĞLU

Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert TOKMAN

Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek ZEYTİNOĞLU ÖZKAN

Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına ise Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Zeynep GÜNDÜZ atandı.