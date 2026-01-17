Bakan yardımcılığına yeni isim: Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey atamalar
Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı başta olmak üzere birçok üst düzey pozisyona Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar yapıldı. Atama yapılan diğer makamlar arasında Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü gibi görevler bulunuyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmî Gazete'de atamaya ilişkin, "Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atanmıştır" dendi.
GENEL MÜDÜR ATAMALARI
Dışişleri Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan diğer üst düzey atamalarda ise Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel atandı.
BİRÇOK GÖREVE YENİ ATAMA
Atamaların tamamı ise şöyle:
Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap ERSOY
Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin GÖNENLİ
Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat SUNEL
Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin ÇAKIL
Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne
Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Raziye Bilge KOÇYİĞİT
Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre ENGİN
Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail AYDİL, Sencer YÖNDEM ve Mustafa Cem GÜNDÜZ
Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin ŞAHİN YEŞİLDAĞ
Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İNANÇ
Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal BASA
Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre KADIOĞLU
Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert TOKMAN
Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek ZEYTİNOĞLU ÖZKAN
Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına ise Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Zeynep GÜNDÜZ atandı.