Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik kazalarının 5 temel sebebi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor; hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları ile ilgili istatistikleri sanal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Birçok kez ifade ettim; 2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, her gün ortalama 17,4 insanımızı toprağa vermek demek. Bugün ise yalnızca Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var. Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor; hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Antalya’dan bir kara haber daha: Kafa kafaya çarpışan araçta 7 ölü 5 yaralıSon dakika | Antalya’dan bir kara haber daha: Kafa kafaya çarpışan araçta 7 ölü 5 yaralı

"AMACIMIZ KAZALARI ÖNLEMEK"

Trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimleri artırdıklarını belirten Yerlikaya, "Çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor. Caydırıcılık şart. İnanıyorum ki yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.

