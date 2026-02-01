Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik kazalarının 5 temel sebebi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları ile ilgili istatistikleri sanal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Birçok kez ifade ettim; 2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, her gün ortalama 17,4 insanımızı toprağa vermek demek. Bugün ise yalnızca Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var. Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor; hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ KAZALARI ÖNLEMEK"