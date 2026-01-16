Bakan Tekin "derslikler 20'lere düştü" demişti: 60 kişilik sınıflarda hijyenden uzak eğitim

Halktv.com.tr - Umut Taştan - ÖZEL

Halk TV muhabiri Umut Taştan ve kameraman Mehmet Ali Şener, Pendik Ergenekon İlk ve Ortaokuluna giderek veliler ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "derslik başına düşen öğrenci sayısı 20’lere düştü" sözlerinin üzerine Pendik'teki bu okulda dersliklerdeki öğrenci sayısının 60'lara ulaştığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir veli şunları söyledi:

"Çocuklarımız 60 kişilik sınıflarda eğitim görmeye çalışıyor. Bizim çocuklarımızın günahı ne? 50-60 kişilik sınıflarda çocuklarımız 35 dakika ders işliyor. 60 kişilik sınıflarda bir öğretmen bir öğrenciye bir dakika bile ayıramıyor."

'Okullarda sabun yok' eleştirisine Bakan Tekin'den tepki çeken 'İzmir' yanıtı

DEPREM TATBİKATINDA BİR ÇOCUK AÇIKTA KALDI

Bir başka veli ise, "Deprem tatbikatı yapıldığında çocuklar sıranın altına girdiğinde bir kişi açıkta kaldı, düşünsenize. Çok gülünç, çok komik. Çocuklarımız çok mağdur." dedi.

Okuldaki tek sorun sınıfların kalabalık olması da değil. Velilerin kaydettiği görüntüler Ergenekon İlk ve Ortaokulundaki hijyen sorununu da gözler önüne seriyor.

"OKULDA LAĞIM FARELERİ CİRİT ATIYOR"

Okuldaki hijyen sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan başka bir veli ise şunları anlattı:

"Benim çocuğum 1 hafta okuldaysa 2 hafta evde hasta. Bizler hijyenik, temiz bir okul istiyoruz. Fare dersen var, o dersen var, bu dersen var. Hijyen diye hiçbir şey yok. İki çocukta parazit çıktı. Okulda lağım fareleri cirit atıyor. Koridorlarda böcekler. Annelerin anlattığına göre hijyenden kaynaklanan sorunlar öğrencileri eğitimden de uzaklaştırıyor."

Oğlunun astım hastası olduğunu söyleyen bir anne, "Haftada en az 3 gün, sınıfların yarıdan fazlası raporlu. Benim çocuğum astım alerjik hastası. Arkadaşların çocuklarında parazit çıktı, tuvaletlerin pisliğinden…" ifadelerini kullandı.

Pendik'teki Ergenekon İlk ve Ortaokulunun tuvaletlerinin kapıları (Kimisi kırık, kimisi tahtayla yamalanmış durumda)

EĞİTİME HAZIR HALDEKİ OKUL, BAŞVURULARA RAĞMEN AÇILMIYOR

Bir başka çarpıcı detay da bu kadar sorunlu bir okulun hemen yanı başında yıllardır eğitime açılmayı bekleyen bir başka okulun olması. Veliler, bu okulun açılmasını talep etmiş defalarca, ilgili kurumlara başvurular yapılmış. Ama sonuç alınamamış.

SIRALARI ÖĞRENCİLERE TAŞITTILAR

Bir veli, tamamlanmış ancak henüz eğitime açılmamış olan okul binasına ilişkin şunları söyledi:

"Burada bir okul yapılmış bekliyor. 'Öğretmeni yok' dediler, 'masası yok' dediler, 'sandalyesi taşınmadı' dediler. Hep bir bahane uydurdular. Çocuklara yeni okula sıra taşıttılar. O okul bir türlü açılmıyor. Bir sürü bahane uyduruluyor. Müteahhit ile elektrik firması arasında sorun çıktı, akıllı tahtalarımız gelmedi, asansör firması ile sorun çıktı vs… Muhatap bulamıyoruz. Bulunduğunda da Müdür Bey tehditkar bir şekilde yaklaşıyor bize. Çözüm odaklı yaklaşılmıyor."

Pendik'teki Ergenekon İlk ve Ortaokulunun yanında bulunan eğitime hazır haldeki yeni okul binası

Halk TV muhabiri, velilerin bu iddiasını okul müdürüne sormak istedi ancak görüşme talebine olumlu cevap verilmedi. Muhabir Umut Taştan ve kameraman Mehmet Ali Şener, okul kapısından içeri bile alınmadı.