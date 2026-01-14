Bahçeli konuşunca Şamil Tayyar da dayanamadı: '3 harflilerin tamamı terör örgütü' diyerek PKK'nın muhatap alınmasını eleştirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında, Halep'te yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti'den gelen 'Türkiye'yi uyarıyoruz' açıklamasını 'sorunlu bir dil' olarak nitelemiş ve şunları söylemişti:

"SDG/YPG’nin Ankara’ya davet edilip müzakere edilmesini istemek ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulmasıdır. İsrail’in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Muhatap bellidir, PKK’nın kurucu önderinden başkası asla değildir."

Bahçeli'nin o açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Şamil Tayyar da süreçte terör örgütlerinin muhatap alınmasını eleştirdi.

'3 HARFLİLERİN TAMAMI TERÖR ÖRGÜTÜ'

İmralı ile yürütülen sürece ilişkin daha önce de eleştirilerde buluduğunu hatırlatan Şamil Tayyar, "KCK, PKK, SDG, YPG" gibi 3 harfli örgütlerin tamamının aynı olduğunu vurgulayarak "Hepsi terör örgütüdür" dedi.

Paylaşımında, Bahçeli'nin "İsrail güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Muhatap bellidir" sözlerine gönderme yapan Tayyar da PKK ve YPG'nin yabancı istihbarat örgütleriyle iç içe olduğunu savunarak, muhatap alınamayacağını söyledi.

Şamil Tayyar, bu terör örgütlerinin nasyonel sosyalist ideolojiye sahip ve bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı olduğunu ifade etti.

Terör örgütlerinin meselesinin Kürtler olmadığını da dile getiren Tayyar, aksine Kürtlerin kendilerini istismar eden bu örgütlerle meselesi olduğunu savundu.

Terör örgütleriyle müzakere olmayacağının daha önce de tecrübe edildiğini vurgulayan Tayyar, şu sözlerle "yeni bir sayfa açma" çağrısı yaptı:

"Daha önce tecrübe edildi, terör örgütleriyle müzakere olmaz, mücadele edilir. Hele İmralı’nın aklına, terör örgütlerinin insafına hiç ihtiyaç yoktur.

Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadele amansız sürdürülmeli, istismar kaynağı tüm sorunlara çözüm üretilmelidir. Demokrasi açığı giderilmeli, refah tabana yayılmalı, hukuk güvenliği sağlanmalı, temel hak ve özgürlük alanları genişletilmelidir. Yeni bir sayfa açılmalıdır."