Son dakika | Bahçeli'nin sert tepkisine DEM'den yanıt geldi: Sessiz kalmayacağız

MHP Lideri Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Halep ve SDG üzerinden DEM Parti'yi hedef almıştı. Bahçeli Halep'te yaşananlar üzerinden DEM Parti'nin açıklamalarına tepki gösterip, "DEM Parti yetkililerinin 'Türkiye'yi uyarıyoruz' diye başlayan söz ve açıklamaları YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri çok üzücü ve sorunlu bir dildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli: DEM parti eski hastalıklardan kurtulmalıdır

DEM PARTİ'DEN YANIT: SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Bahçeli'nin sözlerine yanıt DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan'dan geldi. Bugün partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Bakırhan, Dem Parti'yi hedef alan Bahçeli'ye yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Halep'te sessiz bir soykırımın provasının yapıldığı ifade etti. Bahçeli'nin sözlerine toplantısının bu kısmında yanıt veren Bakırhan, sessiz kalmayacaklarını ifade etti:

Bütün insanım diyen Kürt'ün, Türk'ün vicdanının meselesi olduğu için biraz Halep gündemi üzerinde durmak istiyorum. Son 10 gündür gözümüz Halep'teydi. Dünya Venezuela'daki haydutları konuşurken yanı başımızda Halep'te sessiz bir soykırım provası yapıldı ve hala yapılmaya devam ediyor. Şam rejimi ve Türkiye'nin güdümündeki çeteler, IŞİD'in yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçtiler. Şeyh Maksut ve Eşrefiye'nin 100 yıllık sakinlerine terörist diyorlar. Bunu diyenler algı oluşturuyor. O yüzden biz canlı yayınlarda IŞİD'in mahallelere akın ettiğini gördük. Bize sessiz kalın diyorlar, asla sessiz kalmayacağız. Bu zulmü onaylamayacağız. Biz bu zihniyeti tanıyoruz. Kobani'de vahşeti dayatan o karanlığı biz çok iyi biliyoruz. Buradan karanlık hesapları yapanlara sesleniyoruz. Kürtleri soykırım kıskacında tutarak çürümüş rejimlerinizi ayakta tutamayacaksınız. Biz izin vermeyeceğiz. Suriye'nin sorunu topraklarını savunan Kürtler değil, Suriye'nin sorunu inançlarını koruyan Aleviler, Dürziler hiç değildir. Suriye'nin sorunu selefi, ırkçı yönetim anlayışıdır.

SAVUNMA BAKANI'NA SERT TEPKİ!

DEM Parti'den Savunma Bakanı'na:

Dünyadan itidal çağrısı yapılırken Savunma Bakanlığı, "Halep'e girmeye, Kürtleri dövmeye varız" dedi. Bunu kabul etmiyoruz. Bu Savunma Bakanı, Türkiye'nin Bakanı'dır. Bizleri, Kürtleri de temsil ediyor. Sadece birkaç dakika empati yapsın sayın Bakan. Biraz vicdan, Kürt ne yapsın. Yetmedi mi, ne istiyorsunuz Kürt'ün Halep'te yaşadığı mahallelerden... Kürt'e parmak sallandığınız gibi parmak sallamanız gereken yerler var ama ona gücünüz yetmiyor. Hangi ülkenin TV kanallarında bu kadar Kürt düşmanı program yapan başka bir ülke var? Mesele Kürt olunca niye celalleniyorsunuz?

"BAŞKA ÜLKELERİN BAYRAKLARI DALGALANIRKEN..."

Şam'ın 50 kilometre ötesinde Golan'da başka ülkelerin bayrakları dayanırken, İsrail Şam'ın göbeğinde Başkanlık binasını bombalarken görünmez olan o egemenliğiniz söz konusu Kürtler olunca bir anda görünüyor oluyor.

Halep'te hastaneler vuruldu, yüzbinler günlerce aç susuz bırakıldı. İsrail'in Gazze'de uyguladıkları Kürtlere karşı uygulandı. Gazze için göz yaşı döküp ertesi gün Halep'i Gazzeleştirmeye çalışanların iki yüzlülüğünü hepimiz görüyoruz. Gazze'ye ağlayıp Halep'e alkış çalan her kimse iflah olmaz bir Kürt düşmanıdır.

"ALLAH BAŞINIZA KÜRT KADAR TAŞ DÜŞÜRSÜN"

Paris'te İsrail ile istihbarat anlaşmaları yapıp Halep'te Kürt'ün kafasına bomba yağdırmak anti Kürt mutabakatının en kirli halidir. Hani Kürtler İsrail ile ilişki içindeymiş... Utanın ya Paris'te İsrail ile mutabakat yapan Kürtler midir? Yalancı algıcılar... Bunların tek derdi Kürt düşmanlığı, Allah başınıza Kürt kadar taş düşürsün."

"BAHÇELİ PARMAK SALLAYANLARI GÖRMEK İSTİYORSA..."

Konuşmasında Bahçeli'ye sözü bir daha getiren Bakırhan şu sözleri kullandı: