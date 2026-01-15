Baba ve oğul bir gün arayla beyin kanaması geçirerek öldü!

Kızıltepe ilçesine bağlı eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı olan Mehmet Çiçek (80), bir süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Günlerdir süren yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybeden Çiçek’in vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

BABASININ ARDINDAN OĞLU DA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Babasının rahatsızlığıyla sarsılan Mahmut Çiçek (55) de babasından kısa bir süre sonra beyin kanaması geçirerek Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Babasının vefatından sadece saatler sonra, bu sabah acı haber bu kez Mahmut Çiçek’ten geldi. Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen babasının ardından hayata gözlerini yumdu.

GERİDE HASTANE FOTOĞRAFI KALDI

Baba ve oğlun bir gün arayla vefat etmesi ilçede büyük üzüntü yaratırken, ikiliden geriye Mahmut Çiçek’in babasını hastanede ziyareti sırasında çekilen duygusal bir fotoğraf kaldı.