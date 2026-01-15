Baba ve oğul bir gün arayla beyin kanaması geçirerek öldü!

Baba ve oğul bir gün arayla beyin kanaması geçirerek öldü!
Yayınlanma:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Çiçek ailesi, 24 saat arayla gelen iki büyük acıyla sarsıldı. Bir gün arayla beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki baba Mehmet Çiçek ile 55 yaşındaki oğlu Mahmut Çiçek, tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Kızıltepe ilçesine bağlı eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı olan Mehmet Çiçek (80), bir süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Günlerdir süren yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybeden Çiçek’in vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

BABASININ ARDINDAN OĞLU DA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Babasının rahatsızlığıyla sarsılan Mahmut Çiçek (55) de babasından kısa bir süre sonra beyin kanaması geçirerek Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Babasının vefatından sadece saatler sonra, bu sabah acı haber bu kez Mahmut Çiçek’ten geldi. Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen babasının ardından hayata gözlerini yumdu.

Kuzeyden esip önce kıyıları dövecek sonra kar bırakacak: Meteoroloji gün gün olacakları açıkladıKuzeyden esip önce kıyıları dövecek sonra kar bırakacak: Meteoroloji gün gün olacakları açıkladı

GERİDE HASTANE FOTOĞRAFI KALDI

Baba ve oğlun bir gün arayla vefat etmesi ilçede büyük üzüntü yaratırken, ikiliden geriye Mahmut Çiçek’in babasını hastanede ziyareti sırasında çekilen duygusal bir fotoğraf kaldı.

mardin.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
RTÜK'ten yayın dünyasına ceza yağmuru!
RTÜK'ten yayın dünyasına ceza yağmuru!
AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası
AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası
Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!
Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!