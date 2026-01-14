Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı

Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Yayınlanma:
Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edildiği öğrenilen 97 yaşındaki Haldun Dormen hakkında 'hayatını kaybetti' iddialarına Ayşe Arman yanıt verdi. Arman, "Entübe durumda. Durumu ne iyiye gidiyor ne de kötüye. Destekli stabil. Ancak enfeksiyonu devam ediyor." ifadelerini kullandı.

97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Dormen'in yoğun bakıma alınmasının ardından hakkında çokça yaşamını yitirdiğine ilişkin yalan haberler çıktı.

Haldun Dormen'in son durumunu oğlu açıkladıHaldun Dormen'in son durumunu oğlu açıkladı

Haldun Dormen'in "Olmak Ya Da Olmak" eseri yeniden okurlarla buluştuHaldun Dormen'in "Olmak Ya Da Olmak" eseri yeniden okurlarla buluştu

Gazeteci Ayşe Arman, kayınpederi Dormen'in sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı:

"Ne yazık ki biz, insanları daha ölmeden 'öldürmeye' çok meraklıyız. Ama bu doğru değil. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.

HER GÜN HASTANEDEYİZ

Ailesi ve yakınları olarak iki haftadır her gün hastanedeyiz. Biliyorsunuz, Büyük Usta yoğun bakımda. Alan müsait olduğunda, yoğun bakım ziyaret saatleri içinde, doktorların izniyle, her gün birkaç dakikalığına hocaların hocasını görebiliyoruz.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedavisi büyük bir özenle sürdürülüyor. Doktorlarına ve sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Herkes üzerine titriyor. Sonsuz seviliyor, sayılıyor ve hayatta kalması için, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor.

DURUMU STABİL

Entübe durumda. Durumu ne iyiye gidiyor ne de kötüye. Destekli stabil. Ancak enfeksiyonu devam ediyor. Evet, insanüstü biri; bir hayata üç hayat sığdırmış, müthiş bir yaşam enerjisi var. Ama yaşı gereği her an her şey olabilir. Hayat bu... Birkaç dakika sonra başımıza ne geleceğini kim bilebilir?

ÜMİDİMİZİ KAYBETMİYORUZ

Biz; ailesi, dostları, yakınları ve öğrencileri olarak mucizelere inanmak istiyoruz. Dua ediyoruz, ona güzel enerjiler yolluyoruz. Duyup duymadığını bilmiyoruz. Süreci olabilecek tüm ihtimalleri gözeterek, sukunetle karşılamaya çalışıyoruz ama inancımızı yitirmiyoruz. Ümidimizi asla kaybetmiyoruz.

SİZ DE DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Siz de lütfen dualarınızı eksik etmeyiniz. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi oğlu Ömer Dormen paylaşacaktır. Lütfen orada burada okuduğunuz asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

