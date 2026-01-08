Aydın’da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yoğun sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Aydın’da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.

İstanbul'da fırtınanın bilançosu: Uçan çatılar, batan tekneler ve kilitlenen trafik

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ!

Trafikte araçlar güçlükle ilerlerken yağış sebebiyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri meydana geldi. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI!

Yetkililer, şehirde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.

METEOROLOJİ: EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.