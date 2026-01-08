Aydın’da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü

Yayınlanma:
Aydın’da etkisini gösteren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yoğun sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Aydın’da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.

İstanbul'da fırtınanın bilançosu: Uçan çatılar, batan tekneler ve kilitlenen trafikİstanbul'da fırtınanın bilançosu: Uçan çatılar, batan tekneler ve kilitlenen trafik

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ!

Trafikte araçlar güçlükle ilerlerken yağış sebebiyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri meydana geldi. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti.

aydinda-saganak-yollar-gole-dondu-1104804-327959.jpg

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI!

Yetkililer, şehirde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.

aydinda-saganak-yollar-gole-dondu-1104805-327959.jpg

METEOROLOJİ: EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA

