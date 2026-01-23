Aydın'da iş cinayeti! Fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Aydın'da iş cinayeti! Fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çalışan makine operatörü Mustafa Karaca, tamir amacıyla çıktığı çatıdan zemine düştü. Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Makine operatörü Mustafa Karaca, kullandığı makinenin kayışını değiştirmek üzere forklift yardımıyla fabrikanın çatısına çıktı. Karaca, üzerinde yürüdüğü panel kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Karaca, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların yoğun çabasına rağmen Karaca yaşamını yitirdi.

3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri fabrikada incelemelerde bulundu. Mustafa Karaca’nın vefatı ailesini ve iş arkadaşlarını yasa boğarken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

