Avrupa'dan 61 siyasi partiden CHP için ortak destek açıklaması

Avrupalı partiler tarafından, "CHP Kurultayı: PES, Türkiye’de demokrasinin güçlü sesi CHP’nin yanında" başlığıyla yayımlanan ortak metinde, Ankara'da toplanan CHP 39. Olağan Kurultayı’nın önemine dikkat çekildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı için Ankara’da bir araya geldiği bu günlerde, Avrupa Sosyalist Partisi (PES), kardeş partisine ve Türkiye’de demokrasiyi ve temel hakları savunan herkese güçlü bir dayanışma mesajı göndermektedir" ifadelerine yer verildi.

KÖKLÜ İŞ BİRLİĞİ VE AMSTERDAM VURGUSU

PES ile CHP arasındaki ilişkinin uzun yıllara dayanan; demokrasi, sosyal adalet, eşitlik ve insan onuruna dayalı yakın bir siyasi iş birliği olduğu belirtilen metinde, yakın dönemdeki temaslara da atıfta bulunuldu. Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen ay Amsterdam’daki PES Kongresi’ne katılması, partilerimiz arasındaki yakın bağları ve demokrasi ile sosyal adalete yönelik ortak kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. CHP Kurultayı vesilesiyle PES, bu desteğe karşılık vererek CHP ile dostluk, işbirliği ve dayanışmasını açık biçimde yeniden teyit etmektedir."

"SİYASİ BASKI ORTAMINDA DEMOKRATİK MUHALEFETE DESTEK"

İttifakın günlük siyasetin ötesinde; özgürlüğün, hakların ve adaletin tam anlamıyla güvence altına alındığı ortak bir gelecek vizyonuna dayandığı vurgulanan açıklamada, kurultayın işlevine dair şu tespitlerde bulunuldu:

"Bu Kurultay, sadece CHP’nin Türkiye’nin siyasal yapısındaki yerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda artan siyasi baskı ortamında daha geniş bir demokratik muhalefeti de desteklemektedir."

PES GENEL SEKRETERİ FİLİBECK: İMAMOĞLU VE TUTUKLULAR İÇİN ÇAĞRI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ise CHP’nin Türkiye’deki demokratik mücadelenin merkezinde olduğunu belirtti. Filibeck, "PES olarak kardeş partimizin ve çoğu zaman ağır baskılara rağmen çoğulculuğu, temel özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam eden herkesin yanındayız. Dayanışmamız güçlü, tutarlı ve sarsılmazdır" dedi.

Filibeck, açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklulara özel bir parantez açarak şu çağrıda bulundu:

"Amsterdam’daki PES Kongresi’nde olduğu gibi, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve siyasi görüşleri nedeniyle haksız yere tutuklanan tüm kişilerin muhalifler, gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz. Eleştirel seslerin susturulduğu veya suç sayıldığı bir ortamda demokrasi gelişemez."

"Hukukun Üstünlüğü ve Adil Yargılanma Hakkı"

Filibeck, kurultayın demokrasiye, sosyal adalete ve hukukun üstünlüğüne inanan herkes için güçlü bir umut mesajı verdiğini belirterek, PES’in Türkiye’de daha özgür ve adil bir toplum için çalışanların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Gerçek demokrasinin gerekliliklerini hatırlatan Filibeck, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet partilerinin, seçilmiş temsilcilerin ve barışçıl göstericilerin artan baskılarla karşı karşıya olduğu bu dönemde PES, gerçek bir demokrasinin; açık siyasi rekabeti, bağımsız yargıyı ve ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri de dahil olmak üzere temel haklara tam saygıyı gerektirdiğini hatırlatmaktadır. Bu çerçevede PES, demokratik tercih, adil yargılanma hakkı ve Türkiye’de hukukun üstünlüğü gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısını bir kez daha yinelemektedir. PES, Türkiye’de tüm yurttaşlar için demokrasiye, sosyal adalete ve temel haklara dayalı bir gelecek için CHP ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlıdır."