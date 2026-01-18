Artvin'de alevler geceyi aydınlattı! Faciadan dönüldü

Artvin'in Hopa ilçesi, Ortahopa Mahallesi sakinleri dün gece yastığa başlarını koyduklarında, sessizliği bölecek olanın sabahın ilk ışıkları değil, mahalleyi kızıla boyayan alevler olacağından habersizdi. Altı katlı betonarme binanın dördüncü katından yükselen dumanlar, kısa süre içinde yerini tüm daireyi saran kontrolsüz alevlere bıraktığında, bir ailenin barınma güvenliği saniyeler içinde tehdit altına girdi.

ZAMANLA YARIŞ VE SEFERBERLİK

Yangın, kentsel yerleşimin yoğun olduğu Ortahopa'da hızla büyürken, mahalle sakinlerinin ihbar telefonları, yerel acil durum ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi, dar sokaklar ve bitişik nizam yapılaşmanın yarattığı zorluklara rağmen binaya ulaştı.

Alevlerin üst katlara sıçrama riski, operasyonun ciddiyetini artırdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun su müdahalesi, sadece yanan daireyi değil, binanın genel statiğini ve diğer hane halklarının güvenliğini sağlamak adına kritik bir sınav verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın, binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

GÖRÜNMEZ TEHLİKE: ELEKTRİK TESİSATI

Soğutma çalışmaları tamamlandığında ve dumanlar dağıldığında, felaketin teknik nedeni de netleşti. İlk incelemelere göre yangının kaynağı, binanın "elektrik kontağı" olarak belirlendi. Bu tespit, Türkiye genelindeki konut stokunda sıkça rastlanan, ancak genellikle felaket gelene kadar göz ardı edilen altyapı ve tesisat güvenliği sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

Eski veya bakımsız kabloların, aşırı yüklenmenin ya da denetimsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen elektrik kontakları, vatandaşın en güvenli kalesi olması gereken evlerini bir anda yangın yerine çevirebiliyor.

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi

BİLANÇO: CAN SAĞ, ANCAK MADDİ YÜK AĞIR

Olayın en teselli edici yanı, sağlık ekiplerinin müdahalesine gerek duyulacak bir yaralanma veya can kaybının yaşanmaması oldu. Ancak gecenin sonunda ortaya çıkan tablo, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı bir dönemde, bir hane için yıkıcı oldu.