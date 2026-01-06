Arnavutköy’de korkunç kaza: 4 yaralı
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.A. idaresindeki otomobil, gece saatlerinde karşı yönden gelen S.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI!
Meydana gelen kaza sonucunda iki aracın sürücüleri M.A. ve S.A. ve araçlarda bulunan diğer 2 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!
Kazada yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
