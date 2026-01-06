Öndeki otomobil kontrolden çıktı arkadaki çarptı: 3 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, Bursa’dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) idaresindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Bayburt'ta zincirleme kaza: 7 kişi hastaneye kaldırıldıBayburt'ta zincirleme kaza: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 16 BOE 303 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve Tuana K. (6) yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

