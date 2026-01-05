Bayburt'ta zincirleme kaza: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta zincirleme kaza: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Bayburt'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bayburt-Demirözü kara yolu istikameti üzerinde bulunan üniversite kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki 3 aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası oluştu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan araçlardaki 7 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olup olmadığının tespiti için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Hatay’da öğrenci servisi şarampole yuvarlandıHatay’da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı

TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL AÇILDI

Kaza nedeniyle üniversite kavşağında trafik akışı bir süreliğine durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından Bayburt-Demirözü kara yolu yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

