Hatay’da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı
Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Gözlüce Mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, bir öğrenci servisi şarampole devrildi.
Edinilen bilgilere göre, V.K. idaresindeki öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada servis minibüsü takla attı.
5 ÖĞRENCİ VE SERVİS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte 5 öğrenci yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
