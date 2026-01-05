Hatay’da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı

Yayınlanma:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu minibüsünün sürücüsü ile 5 öğrenci yaralandı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Gözlüce Mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, bir öğrenci servisi şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, V.K. idaresindeki öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada servis minibüsü takla attı.

5 ÖĞRENCİ VE SERVİS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte 5 öğrenci yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

