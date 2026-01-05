Manisa'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaza, dün saat 16.30 sularında Çepnidere Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzmir yönünden Ankara istikametine seyir halinde olan Alim Aydın yönetimindeki 60 NA 701 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden ve sol şeritten sağ taraftaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan İbrahim Güney idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, otomobili önüne alarak yaklaşık 50 metre boyunca sürükledi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güney ile araçta bulunan Hüsnü Taşer ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Yağbasan yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Hüsnü Taşar, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan üç yaralının tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve ihmal iddialarıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.