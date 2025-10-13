Aracın bagajında 10 kaçak Afgan göçmen yakalandı

Aracın bagajında 10 kaçak Afgan göçmen yakalandı
Yayınlanma:
Iğdır'da ihbar üzerine durdurulan hafif ticari aracın bagajından 10 Afgan kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne sevk edilirken 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Iğdır'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdan 10 kaçak göçmen çıktı.

IĞDIR'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır plakalı siyah renkli bir aracın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Kars’a düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Iğdır- Tuzluca yönünde havalimanı kavşağı geçildikten sonra tespit ettikleri aracı durdurdu.

hafif-ticari-aracin-bagajindan-10-kacak-961446-285491.jpg

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 kişi tutuklandıGöçmen kaçakçılarına operasyon: 10 kişi tutuklandı

10 KAÇAK GÖÇMEN BAGAJDA YAKALANDI

Yapılan kontrollerde aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, Ö.A. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türkiye
80 yaşındaki Alzheimer hastası sırra kadem bastı! Günlerdir haber alınamıyor
80 yaşındaki Alzheimer hastası sırra kadem bastı! Günlerdir haber alınamıyor
Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarma minibüsün gizli bölmesinde ele geçirdi! Sürücüye işlem başlatıldı
Jandarma minibüsün gizli bölmesinde ele geçirdi! Sürücüye işlem başlatıldı