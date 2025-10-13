Aracın bagajında 10 kaçak Afgan göçmen yakalandı
Iğdır'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajdan 10 kaçak göçmen çıktı.
IĞDIR'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır plakalı siyah renkli bir aracın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Kars’a düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Iğdır- Tuzluca yönünde havalimanı kavşağı geçildikten sonra tespit ettikleri aracı durdurdu.
10 KAÇAK GÖÇMEN BAGAJDA YAKALANDI
Yapılan kontrollerde aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, Ö.A. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.