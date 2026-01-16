Antalya'da kardeş pususu: Ağabeyini öldürüp yengesini yaraladı

Antalya Kepez'de Mehmet Emin Uluğtekin silahla gittiği site bahçesinde ağabeyini Vedat Uluğtekin'i öldürüp diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i yaraladı.

Olayın ardından 25 yaşındaki şüpheli teslim oldu.

AĞABEYİNE PUSU KURDU

Saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i beklemeye başladı.

Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Zöhre Uluğtekin'e araçtan iner inmez tabancayla ateş açtı.

Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından Zöhre Uluğtekin’i ise boyun ve çene kısmından vuran Mehmet Emin Uluğtekin kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, kurtarılamadı.

Kardeşi Mehmet Emin Uluğtekin tarafından öldürülen Vedat Uluğtekin

KARDEŞ KATİLİ TESLİM OLDU

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin ise Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.