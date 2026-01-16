Antalya'da kardeş pususu: Ağabeyini öldürüp yengesini yaraladı

Antalya'da kardeş pususu: Ağabeyini öldürüp yengesini yaraladı
Yayınlanma:
Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki Mehmet Emin Uluğtekin, ağabeyine pusu kurarak onu silahla öldürdü. Uluğtekin, ardından diğer ağabeyinin eşini de silahla yaraladı.

Antalya Kepez'de Mehmet Emin Uluğtekin silahla gittiği site bahçesinde ağabeyini Vedat Uluğtekin'i öldürüp diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i yaraladı.

Olayın ardından 25 yaşındaki şüpheli teslim oldu.

AĞABEYİNE PUSU KURDU

Saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i beklemeye başladı.

Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Zöhre Uluğtekin'e araçtan iner inmez tabancayla ateş açtı.

agabeyini-oldurdu-diger-agabeyinin-esin-1119694-332307.jpg

Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından Zöhre Uluğtekin’i ise boyun ve çene kısmından vuran Mehmet Emin Uluğtekin kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

agabeyini-oldurdu-diger-agabeyinin-esin-1119689-332307.jpg

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, kurtarılamadı.

agabeyini-oldurdu-diger-agabeyinin-esin-1119733-332307.jpg
Kardeşi Mehmet Emin Uluğtekin tarafından öldürülen Vedat Uluğtekin

Otomobilde ölü bulunmuştu: Katili arkadaşı çıktıOtomobilde ölü bulunmuştu: Katili arkadaşı çıktı

KARDEŞ KATİLİ TESLİM OLDU

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin ise Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Türkiye
Mardin'de kayıp alarmı! 2 çocuk buz tutan gölette aranıyor
Mardin'de kayıp alarmı! 2 çocuk buz tutan gölette aranıyor
Yanmış araçta cesedi bulunmuştu: Nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Yanmış araçta cesedi bulunmuştu: Nasıl öldüğü ortaya çıktı!