Otomobilde ölü bulunmuştu: Katili arkadaşı çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çarşamba günü Özgür Yurdakul'un casız bedeni aracının içinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların sonucunda Yurdakul'un yurt dışına çıkma hazırlığındaki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

OTOMOBİLDE CESEDİ BULUNAN ADAMIN KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

Çarşamba günü Anadolu Mahallesi'nde bir otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde araçtaki kişinin Özgür Yurdakul olduğu belirlendi.

49 yaşındaki Yurdakul'un başından tek kurşunla öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A. olduğu belirlendi.

39 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın Edirne'ye giderken yolda çıktığı ve bunun üzerine Emrah A.'nın, Yurdakul'u silahla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek aracı sokakta park ettiği tespit edildi.

2011'den beri aranan katil İstanbul'da yakalandı

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli Emrah A.'nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı otomobil Sazlıbosna Mahallesi'nde görüldü.

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi yaya olarak yakaladı. Emrah A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Öte yandan olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.T. ve M.T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah A., B.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi