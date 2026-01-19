Antalya’da kardeş cinayetinde aileden 7 gözaltı

Antalya’da kardeş cinayetinde aileden 7 gözaltı
Yayınlanma:
Antalya’da ağabeyi Vedat Uluğtekin’i öldüren ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin’i yaralayan Mehmet Emin Uluğtekin’in ardından aynı aileden 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i beklemeye başladı. Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Zöhre Uluğtekin'e, tabancayla ateş etti. Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından; Zöhre Uluğtekin'i ise boyun ve çene kısmından ateş eden Mehmet Emin Uluğtekin olay yerinden uzaklaştı.

İlber Ortaylı'dan Atlas Çağlayan çıkışı: Minguzzi'yi hatırlattı... 'Artık sadece cinayet değil'İlber Ortaylı'dan Atlas Çağlayan çıkışı: Minguzzi'yi hatırlattı... 'Artık sadece cinayet değil'

POLİSE TESLİM OLDU

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, yaşamını yitirdi. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin, Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis, suç aleti tabancayı da bularak el koydu.

1123546-1.jpg

"NAMUS MESELESİNDEN DOLAYI ÖLDÜRDÜM"

Cinayeti itiraf eden Mehmet Emin Uluğtekin'in ilk ifadesinde, "Namus meselesinden dolayı işledim. Abim ve diğer abimin eşi arasında ilişki olduğunu öğrendim. Kendime yediremedim, olayı gerçekleştirmeye karar verip, cinayeti işledim" dediği öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyet güçleri, Mehmet Emin Uluğtekin'in yanı sıra babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K.'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Zöhre Uluğtekin’in ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

