Antalya Müzesi'nde yıkım başladı

Yayınlanma:
Antalya'da Arkeoloji Müzesi'nin yıkımına başlandı. 2026 yılı Kasım ayında yeni müze projesinin tamamlanması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından depreme dayanıksız olması gerekçe gösterilerek hakkında yıkım kararı verilen Antalya Arkeoloji Müzesi 16 Temmuz'da ziyarete kapatılarak, yeni müze projesi için çalışmalar başlatıldı.

Müze içindeki 200'ü büyük heykel ve lahitler de dahil olmak üzere 100 bin eser tek tek paketlenip 30 dönümlük müze bahçesinde kurulan konteynerlere yerleştirildi.

antalya-muze.png

ÖZEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DEVREYE ALINDI

Güvenlik kameraları ve alarm sistemleriyle sürekli izlenen, kapıları mühürlenerek koruma altına alınan konteynerlerde, tarihi eserlerin zarar görmemesi için özel iklimlendirme sistemleri de devreye alındı.

Eserlerin konteynerlere taşınmasıyla önceki gün müzenin yıkımına başlandı.

muze-antalya.png

MÜZEDE YIKIM BAŞLADI

Gece saatlerinde 4 ekskavatörle başlatılan çalışmalarda ilk olarak kuzey bölümdeki Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü'nün kullandığı ofisler, yemekhane ve idari personel ofislerinin bulunduğu iki katlı yapı yıkıldı.

yikim-muze-antalya.png

HAFTA BOYUNCA YIKIM DEVAM EDECEK

13 bin 500 metrekare büyüklüğünde, 11 bloktan oluşan müze yapısında eserlerin sergilendiği salonların olduğu kısımlar ile diğer bölümlerin kapı ve pencerelerinin sökümleri tamamlandı. Bu hafta boyunca diğer binaların yıkımının devam edeceği açıklandı.

ESERLERİN TAŞINMASI 2 AY SÜRDÜ

Müze içindeki 100 bine yakın eserin, uzman ekiplerce özel olarak paketlenmeleri ve müze bahçesindeki konteynerlere taşınması işlemleri ise yaklaşık 2 ay sürdü.

Herakles lahdi ve Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin de aralarında olduğu 200'e yakın, birçoğu Perge Antik Kenti kazılarında bulunan büyük heykel ve lahitler, korumalı şekilde paketlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

