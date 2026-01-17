Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda 14 kişi adliyede

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş'ye (ALDAŞ) yönelik operasyon yapıldı.

14 KİŞİ ADLİYEDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı" iddiası üzerine gözaltına alınan 14 kişi, adliyeye sevk edildi.

Günde 22 ilaç kullanan ve halihazırda tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek için de bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında 13 Ocak sabahı operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu, eski ALDAŞ Genel Müdürü K.B.K. ve Satış Personeli N.E.'nin yurt dışında olduğu, bir kişinin ise geçirdiği ameliyat nedeniyle hastanede olduğu belirtildi.

Aralarında ASAT ve ALDAŞ'ın yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi, gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi, bugün öğle saatlerinde adliyeye götürüldü.

"GÜN GELECEK HERKESİN ADALETE İHTİYACI OLACAK"

5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, 13 Aralık 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yürütülen soruşturma dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen yapılan asılsız haberlerle, karalama kampanyaları ile insanların özel hayatları, kişilik hakları çiğnenmiş, lekelenmeme hakları ve masumiyet karineleri de hiçe sayılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Böcek, açıklamasında "Bu yapılanlar şahsımı, süreçten etkilenen insanları ve adli makamları üzmüştür. Gün gelecek ADALET'e herkesin ihtiyacı olacaktır. İlahi adalet var. Adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı bir kez daha dile getirmek istiyorum" demişti.