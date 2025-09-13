Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 5 kişi tutuklandı!

Yayınlanma:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden Mehmet Okan Kaya, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Levent Şapçılar, Tuncay Saruhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı, 6 kişi ise serbest bırakıldı. Zeynep K., Birsen K. ile Halil K. hakkında da adli kontrol verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

