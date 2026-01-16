Ankara'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Ankara'da bir otomobilin yolcu alan belediye otobüsüne, ardından 2 otomobile çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ümitköy Metro İstasyonu önünde bulunan otobüs durağında meydana geldi.

YOLCU ALAN OTOBÜSE ÇARPTI

N.K.'nın kullandığı 06 EV 3434 plakalı otomobil, duraktan yolcu almak için duran Y.A.'nın kullandığı belediye otobüsüne, daha sonra da yoldan geçen 2 otomobile çarptı.

4 aracın karıştığı kazada N.K. ve beraberindeki 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ, OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI

N.K., hurdaya dönen otomobilinde sıkışırken itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan N.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.