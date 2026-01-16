Ankara'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
Yayınlanma:
Ankara'da bir belediye otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Ankara'da bir otomobilin yolcu alan belediye otobüsüne, ardından 2 otomobile çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ümitköy Metro İstasyonu önünde bulunan otobüs durağında meydana geldi.

4-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-1i-1119594-332279.jpg

YOLCU ALAN OTOBÜSE ÇARPTI

N.K.'nın kullandığı 06 EV 3434 plakalı otomobil, duraktan yolcu almak için duran Y.A.'nın kullandığı belediye otobüsüne, daha sonra da yoldan geçen 2 otomobile çarptı.

Niğde'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!Niğde'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

4 aracın karıştığı kazada N.K. ve beraberindeki 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-1i-1119595-332279.jpg

İTFAİYE EKİPLERİ, OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI

N.K., hurdaya dönen otomobilinde sıkışırken itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-1i-1119596-332279.jpg

Yaralılardan N.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

