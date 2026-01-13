Niğde'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Niğde'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Yayınlanma:
Niğde-Pozantı Otoyolu’nda sabahın erken saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Emniyet şeridindeki bir çekiciye çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sularında Niğde-Pozantı Otoyolu’nun Göbeklidağ mevkisinde gerçekleşti. Adana istikametine seyir halinde olan Rıza A. idaresindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, aynı yönde giden Erdal E. yönetimindeki 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Yusuf U. idaresindeki 31 AHN 606 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka hızla çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 34 FID 235 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İhsan O. (32) ve Tekin G.'nin (30) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Trabzon’da heyelan! Kaya parçaları otoyolu kapattıTrabzon’da heyelan! Kaya parçaları otoyolu kapattı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Erdal E. ile araçtaki diğer yolcu Ahmet G., ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin naaşları ise otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Otoyol üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Türkiye
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Milli kayakçı ve ailesi hayatını kaybetmişti: Uludağ'daki otel yangınında istenen cezalar belli oldu
Milli kayakçı ve ailesi hayatını kaybetmişti: Uludağ'daki otel yangınında istenen cezalar belli oldu
66 yaşında otomobilde ölü bulunmuştu! Acı olayın altından Türkiye’nin gerçeği çıktı
66 yaşında otomobilde ölü bulunmuştu! Acı olayın altından Türkiye’nin gerçeği çıktı