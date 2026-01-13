Niğde'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 05.30 sularında Niğde-Pozantı Otoyolu’nun Göbeklidağ mevkisinde gerçekleşti. Adana istikametine seyir halinde olan Rıza A. idaresindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, aynı yönde giden Erdal E. yönetimindeki 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Yusuf U. idaresindeki 31 AHN 606 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka hızla çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 34 FID 235 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İhsan O. (32) ve Tekin G.'nin (30) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Erdal E. ile araçtaki diğer yolcu Ahmet G., ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin naaşları ise otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Otoyol üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.