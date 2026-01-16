Ankara'da kritik Yaşar Güler-Barrack zirvesi

Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Suriye'nin Halep kentinde, HTŞ kadroları tarafından kurulan yeni Şam hükümetinin ağır silahlarla iki Kürt mahallesine saldırmasının ardınan bölgedeki gerilim sürüyor.

Saldırının ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Fırat'ın doğusuna çekilirken, Kürt nüfus ise otobüslerle mahalleden çıkarıldı.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Bölgede Şam ordusu ile SDG arasında ara ara çatışmalar sürerken, Türkiye'de kritik bir zirve gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

