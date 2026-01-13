KCK'dan Halep çağrısı!

KCK'dan Halep çağrısı!
Yayınlanma:
Suriye'nin Halep kentinde Şam yönetimi ile SDG arasında çıkan çatışmalar sonucunda hükümet, Halep'de kontrolün tamamen ele alındığını ve SDG'lilerin de bölgeden çıkarıldığını açıklamıştı. Gelişmelerin ardından KCK bir açıklama yaparak SDG'liere Halep'e geri dönün çağrısı yaptı.

Suriye'de yıllar boyu devam eden iç savaşın ardından kurulan Şam yönetimi ile SDG arasında Halep'te çatışma çıktı. Çatışmaların ardından SDG'nin bölgeden tamamen çıkarıldığı Şam yönetimi tarafından ifade edildi. Türkiye'nin de hayli yakından takip ettiği bu sıcak gelişmelerin, devam eden İmralı Süreci'ne bir etkisinin olup olmayacağı cevabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu.

Son dakika | Suriye'de Fırat'ın batısı askeri alan ilan edildi: SDG'nin doğuya çekilmesi istendiSuriye'de Fırat'ın batısı askeri alan ilan edildi

DEM Parti'nin yaptığı çağrılara bugün yanıt veren isim Bahçeli oldu. Bahçeli'nin DEM Parti'yi hedef alan sözleri geniş yankı uyandırdı. Halep'teki durumun Türkiye yansımaları devam ederken dikkat çeken gelişme bugün KCK açıklaması ile gün yüzüne çıktı.

AKP-MHP'DEN ADIM ATMALARI İSTENDİ

KCK tarafından yapılan açıklama ANF'den yayımlandı. Açıklamada Şam yönetimi, Türkiye ve ABD'ye yönelik sert ifadeler yer aldı. KCK'nın açıklamasında süreç kapsamında üzerlerine düşeni yaptıkları ve AKP-MHP'den de adım atmalarını istedi.

HALEP'E DÖNÜN ÇAĞRISI

KCK, Halep'te Kürtsüzleştirme politikasının güdüldüğünü, SDG'ye yapılan saldırıların Türkiye'nin de desteği ile yapıldığını öne sürdü. KCK ayrıca SDG'lilerin Halep'e dönmesine yönelik çağrıda bulundu:

  • Kürtsüzleştirmek için mahallelerden çıkarılan ve birçok alana dağılan halkın da meşru haklarını kullanarak yerlerine dönmeleri çağrısı yapıyoruz. Şehitlerin özlemleri ve verilen bedeller demokratik Suriye ve özerk yönetimlerde yaşatılacaktır.

"SALDIRILAR FİDAN'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN YAPILDI"

Açıklamada Halep saldırılarının, ABD, İsrail, Şam yönetimi ve Hakan Fidan'ın görüşmelerinin ardından başlatılmasının dikkat çekici olduğu, ABD'nin saldırılara onay verdiği belirtildi.

TÜRKİYE İDDİASI

KCK, Türkiye'nin en başından beri Halep saldırılarının içerisinde olduğu iddia edildi. Buna örnek olarak devlet yetkilileri ve iktidara yakın medyanın tutumları gösterildi.

"BU YAKLAŞIM İLE SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?"

PKK'nın kendini feshine rağmen SDG'ye yapılan saldırıların ateşkesi bozmaya yönelik saldırılar olduğu KCK tarafından öne sürüldü. KCK bu yaklaşım ile İmralı Süreci'nin nasıl devam edeceğini sordu.

"ULUSLARARASI GÜÇLER DE DESTEK VERİYOR"

KCK, basının ve Ömer Çelik'in açıklamaları ile operasyonların Halep ile sınırlı kalmayacaklarını belirtip, operasyonların Suriye'de Kürtlerin yaşadığı tüm bölgelere yayılacağını öne sürdü. KCK, uluslararası güçlerin de bu operasyonlara destek verdiğini savundu.

"SÜRECİ SORGULATMAKTADIR"

Fırat'ın doğusuna yönelik saldırıların İmralı Süreci'ni de sorgulattığını söyleyip, şöyle devam etti:

  • "Bu süreçte doğrudan Hareketimizi hedef alan saldırılar, hazırlandığı söylenen özel geçiş yasasının da bir çözüm adımı olmayacağını göstermektedir. Hareketimize yönelik bu kadar saldırı yürütülürken ve Kürtlerin demokratik iradelerine saldırılırken bu yasanın Hareketimiz ve Kürtler için demokratik siyaset alanı açacak bir nitelikte olması zor görünmektedir. Acaba, kabul edilmeyecek bir yasa çıkarılıp savaş mı başlatılmak planlanmaktadır? Ateşkes ve barış ve demokratik toplum sürecini sabote eden politika ve uygulamalar bunu düşündürmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Türkiye
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
Bir şehir için korkulan oldu! Su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
İzmir'deki 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Hedefinde Sertab Erener konseri de varmış
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!
Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!