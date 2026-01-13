Son dakika | Suriye'de Fırat'ın batısı askeri alan ilan edildi: SDG'nin doğuya çekilmesi istendi

Suriye Savunma Bankanlığı, Fırat nehrinin batısını askeri alan ilan ederek, SDG'nin bütün unsurlarını Fırat'ın batısına çekmesini istedi.

Şam ordusunun 7 Ocak günü Halep kentinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik başlattığı saldırıların ardından, Kürt nüfusu ve SDG unsurları mahalelerden tahliye edildi.

Şam hükümeti, sivil kayıpların da yaşandığı çatışmaların ardından hamlelerini sürdürüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke topraklarının ortasından geçen Fırat Nehri'nin batısında kalan toprakların askeri alan ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlık, ayrıca nehrin batısında kalan SDG unsurlarının, nehrin doğusuna çekilmesini istedi.

Şam ordusu ile SDG arasında Fırat'ın doğusunda büyük çaplı çatışmaların yaşanacağı iddia ediliyor.

halep.jpg

NE OLMUŞTU?

Suriye'de HTŞ kadroları tarafından kurulan yeni Şam hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yürütülen "entegrasyon" görüşmelerinin tıkanması, yeni bir çatışma dalgasına yol açmıştı.

Şam ordusu, 7 Ocak günü Halep kentinde Kürtler'in yoğunlukta olduğu Şex Maqsud ve Eşrefiye mahallelerine ağır silahlar ve tanklarla saldırı başlattı.

Saldırılarda en az 37 sivilin hayatını kaybettiği, 115’den fazla sivilin ise yaralandığı bildirilirken, sivil nüfus ve SDG unsurları mahalleden tahliye edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

