Ankara'da hareketli saatler: Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, partisinin İstanbul il yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atanması ve sonrasında yaşanan hukuki ve siyasi gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, Ankara kulislerinde geniş yankı buldu.

CHP İSTANBUL'DA KAYYIM KRİZİ

2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle başlayan süreç, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu beş kişilik bir "geçici kurul"un atanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Bu karara tepki gösteren CHP, önce Gürsel Tekin'i, ardından da diğer dört ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. İstanbul yönetiminin görevden alınması, parti kurultayının iptaline ilişkin 15 Eylül'de görülecek davayı da tekrar gündemin ön sıralarına taşıdı.

ÇETİN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ VE İÇERİĞİ

Bu kritik süreçte eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi dikkat çekti. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın bir televizyon programında dile getirdiği ve Çetin'in de sonrasında Sözcü'den İpek Özbey'e doğruladığı iddiaya göre, Çetin görüşmede Bahçeli'ye "Türkiye'nin şu an hukuk dışına çıktığını, demokrasiden koptuğunu ve yapılmakta olanın hukuki değil siyasi bir yön aldığını" belirterek, bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti. Çetin, Bahçeli'nin Türkiye'nin geleceği için yeni bir duruş sergilemesinin önemine de vurgu yaptı.

Hikmet Çetin'in aktardığına göre, MHP lideri Bahçeli bu sözlere karşılık olarak, "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Feti Yıldız ilgileniyor" yanıtını verdi.

BAHÇELİ ÇETİN'İ YILDIZ'A YÖNLENDİRDİ

Gazeteci Hilal Köylü'nün paylaştığı bir videoda ise Çetin'in Bahçeli ile görüşmeye gitmesindeki motivasyon kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu ve İmamoğlu'nun bu görüşmeyi teşvik ettiği öne sürüldü. Köylü'nün aktardığına göre Çetin, Bahçeli'ye CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini, "Bütün herkesi içeri atıyorsunuz, cezaevine koyuyorsunuz. Demokratik ülkelerde böyle olmaz" sözleriyle ifade etti. Görüşmenin yapıldığı gün kayyum kararının çıkması üzerine Bahçeli'nin, Çetin'i hukukçu kurmayı Feti Yıldız'a yönlendirdiği belirtildi.

ÇETİN-YILDIZ GÖRÜŞMESİ

Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Hikmet Çetin'i arayarak "Ankara'ya geldiğinizde görüşelim" dedi. Çetin, Ankara'ya giderek MHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız ile bugün bir araya geleceğini açıkladı. Bu görüşmede de hukuki süreçler ve kayyım meselesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

MHP çevrelerinde, 15 Eylül'deki davanın, ceza davasının sonucunun beklenmesi amacıyla ertelenebileceğine dair bilgiler dolaşırken, bu görüşmelerin krizi çözüp çözemeyeceği veya en azından öteleyip öteleyemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.