Ankara'da dolu minareyi devirdi: Valilikten uyarı geldi!

Yayınlanma:
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağış etkili olurken, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde yer yer dolu yağışı görüldü. Özellikle Beypazarı'nda ekili alanlarda zarara neden olan dolu yağışı, yetkilileri harekete geçirdi. Valilikten sel ve su baskınlarına karşı uyarı geldi.

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde kendini gösterdi. Yağmurla birlikte, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Yoğun dolu yağışı, özellikle Beypazarı ilçesindeki ekili alanlarda maddi zarara yol açtı.

ankarada-2-ilcede-dolu-yagdi-987159-293048.jpg

MİNARE DEVRİLDİ

Ankara'da etkili olan sağanağın yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkisini gösterdi. Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, fırtınada devrildi. Minare bir evin üzerine devrilirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

ankarada-2-ilcede-dolu-yagdi-987157-293048.jpg

VALİLİKTEN SEL VE HEYELAN UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, hava koşullarının olumsuz yönde ilerlemesi bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar şehrin kuzeybatı kesimlerinde beklenen yağışların; kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 5 il için yeni 'sel' uyarısıMeteoroloji'den 5 il için yeni 'sel' uyarısı

Bu durum üzerine Ankara Valiliği de vatandaşları uyardı. Valilik, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

