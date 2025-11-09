Ankara'da dehşet anları! Sokakta rastgele ateş açarak bir kişiyi vurdu

Ankara'da seyir halinde bir motosikletli etrafa tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar sokakta bulunan bir kişiye isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motosikletli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir sebeple cadde üzerinde ilerlerken silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde tesadüfen bulunan bir kişiye isabet etti.

Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı

Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerini hızla terk etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.