Ankara'da dehşet anları! Sokakta rastgele ateş açarak bir kişiyi vurdu

Ankara'da dehşet anları! Sokakta rastgele ateş açarak bir kişiyi vurdu
Yayınlanma:
Ankara'da seyir halinde bir motosikletten etrafa rastgele ateş açıldı. Olayda bir kişi yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Ankara'da seyir halinde bir motosikletli etrafa tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar sokakta bulunan bir kişiye isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı.

motosikletli-supheli-caddede-tabancayla-1006022-298483.jpg

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motosikletli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir sebeple cadde üzerinde ilerlerken silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde tesadüfen bulunan bir kişiye isabet etti.

Motosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladıMotosikletli saldırganlar Ankara'da bir iş yerini kurşunladı

Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerini hızla terk etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

motosikletli-supheli-caddede-tabancayla-1006023-298483.jpg

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
Dalış yapmak isteyen gencin acı sonu! Suda hareketsiz bulundu
Dalış yapmak isteyen gencin acı sonu! Suda hareketsiz bulundu
Bakırköy Adliyesi kedileri toplatmaktan vazgeçti
Bakırköy Adliyesi kedileri toplatmaktan vazgeçti