Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkiinde yaşandı.

Ankara yönüne giden H.İ.T. yönetimindeki 34 VA 6706 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Z.Ö. idaresindeki 34 NMU 545 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada 34 HC 3884 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

duzce-kaza.jpg

Kazada, 34 VA 6706 plakalı otomobildeki Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova yaşamını yitirdi, aynı ülke vatandaşı M.M. ve G.A.M. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gaulshan Memedova’nın cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü.

duzce.jpg​​​​​​​

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması sonrası ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

duzce-otoyol-kaza.jpg

Kaynak:AA

