Amasya'da araç nehre uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Amasya'da araç nehre uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Yayınlanma:
Amasya'da, İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil nehre düştü. 26 ER 251 plakalı araç, İstasyon Köprüsü'ndeki korkuluklara çarparak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.

SUDAN YARALI OLARAK KENDİ ÇIKTI

Kaza anında araçta bulunan 34 yaşındaki Batuhan K., kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın içinde kalan 29 yaşındaki Emre G.'yi kurtardı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk kontrollerde Emre G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtulan Batuhan K. ise tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdiDireksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi

Vicdanları yaralayan kaza! Çarptığı kişiyi yerde bırakıp kaçtıVicdanları yaralayan kaza! Çarptığı kişiyi yerde bırakıp kaçtı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin neden korkuluklara çarparak nehre düştüğünü araştırmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Son Dakika | Kooperatif davasında Tunç Soyer için tutuklu yargılama kararı
Son Dakika | Kooperatif davasında Tunç Soyer için tutuklu yargılama kararı
Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı
Son Dakika | Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı