Amasya'da araç nehre uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil nehre düştü. 26 ER 251 plakalı araç, İstasyon Köprüsü'ndeki korkuluklara çarparak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.

SUDAN YARALI OLARAK KENDİ ÇIKTI

Kaza anında araçta bulunan 34 yaşındaki Batuhan K., kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın içinde kalan 29 yaşındaki Emre G.'yi kurtardı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk kontrollerde Emre G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtulan Batuhan K. ise tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi

Vicdanları yaralayan kaza! Çarptığı kişiyi yerde bırakıp kaçtı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin neden korkuluklara çarparak nehre düştüğünü araştırmak için çalışmalar sürüyor.