Alman Başbakan bavulu laptopu elinde Türkiye'ye indi! Gazeteciler bilet parasını kendi ödedi

Almanya Başbakanı Merz göreve başlamasının ardından ilk Türkiye ziyaretini yapıyor. Sabahın ilk ışıkları ile Alman Ordusu’nun malı olan ve tüm politikacıların resmi görev için kullandığı uçağa binerek Türkiye’ye gelen Merz, bavulunu dosyalarını ve laptobunu kendi taşıdı. Merz ile beraber gelen gazeteciler bilet paralarını kendi ceplerinden ödedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlayan Alman başbakan Merz ilk Türkiye ziyareti için Ankara'ya sabahın erken saatlerinde indi. Merz'e eşi Charlotte Merz de eşlik etti. Bugün önce Anıtkabir ve Alman Büyükelçiliğini ziyaret edecek olan Merz, günün ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan tarafından karşılanacak. İki liderin heyetleri ile yapacakları görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı yapması da bekleniyor.

ELİNDE BAVULU VE LABTOBU İLE İNDİ

Merz, Türkiye'nin hakim olmadığı şekilde; bir elinde bavulu diğer elinde dosyaları ve labtobu ile Türkiye'ye geldi. Merz'in eşyalarını hem uçağa binerken hem de uçaktan inerken yine Merz taşıdı.

GAZETECİLER UÇAK BİLETLERİNİ KENDİ CEPLERİNDEN ÖDEDİ

Merz gelirken yine Türkiye'nin alışık olmadığı bir şekilde geldi. Merz'in temaslarına eşlik etmek isteyen Alman gazeteciler Türkiye'ye gelirken uçak biletlerini de kendi ceplerinden ödedi.

GÜNDEMDE NE BAŞLIKLAR VAR?

İki lider ve heyetlerinin yapacakları görüşmede konu başlıklarının da belli olduğu ifade ediliyor. Almanya'ya yasadışı yollar ile giren ve iltica talepleri reddedilen 22 bin 560 Türk ile beraber Türkiye'den giden göçmenlerin Türkiye'ye iadelerinin isteneceği belirtiliyor.

Türkiye'nin AB ortak silah tedariki için oluşturduğu 'SAFE' programına katılma isteği Yunanistan tarafından veto ediliyor. Heyetler arası görüşmede bu konunun da ele alınacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

