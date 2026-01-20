Alkollü sürücünün çarptığı polis 19 ay sonra şehit oldu

Diyarbakır’da trafik uygulaması sırasında alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Fatih Oral, 1 yıl 7 ay süren tedavisinin ardından şehit oldu. Oral için Aydın’ın Çine ilçesinde tören düzenlendi.

Diyarbakır’da trafik kontrolü sırasında “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarptığı polis memuru Fatih Oral (46), tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Oral için Aydın’ın Çine ilçesinde tören düzenlendi.

Olay, 19 Haziran 2024 gecesi Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran yönetimindeki 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak uygulama noktasında görev yapan trafik polisi Fatih Oral’a çarptı. Ağır yaralanan Oral, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

uygulama-noktasinda-alkollu-surucunun-ot-1125733-334093.jpg

Yapılan kontrolde sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Aykut Şahmeran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘taksirle yaralama’ suçlarından tutuklandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.uygulama-noktasinda-alkollu-surucunun-ot-1125732-334093.jpg

19 AY SONRA ŞEHİT OLDU

Tedavisi süren polis memuru Fatih Oral, eşinin yaşadığı Aydın’a sevk edilerek Çine Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Ancak Oral, dün şehit oldu. Şehidin cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Şehit Fatih Oral için hastane önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Eşi Tuğba Oral ve üç kızı gözyaşlarına boğulurken, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan aileye taziye dileklerini iletti. Törenin ardından şehidin naaşı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tören mangasının eşliğinde memleketi Konya’ya uğurlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

