AKP’li avukat skandal sözlerle emeklileri hedef aldı: Bu ülkenin yasal hırsızlarısınız

Yayınlanma:
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Büyük Anadolu Hareketi Genel Başkanı Avukat Ertuğrul Akar, emeklilere yönelik skandal sözlere imza attı. Akar, EYT ile emekli olanların devlete büyük zarar verdiğini ileri sürerek "45 yaşında emekli oluyorlar, 80 yaşına kadar yaşıyorlar. Siz de bu ülkenin yasal hırsızlarısınız" sözlerini sarf etti.

Gitgide artan enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz, asgari ücretli ve emeklileri ağır bir geçim mücadelesinin içine sürükledi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak belirlenmesine tepki gösteren emekliler ise, seyyanen zam talebinde bulundu.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Büyük Anadolu Hareketi Genel Başkanı Ertuğrul Akar, emeklilik sisteminde yaşanan sorunun kaynağı olarak 2023 yılında yasalaşan EYT düzenlemesiyle emekli olan 3 milyona yakın yurttaşı gösterdi. Akar, emeklilerin devleti zarara uğrattığını iddia etti.

“40 SENE DEVLET SANA MAAŞ VERİYOR”

Akar, "Devlete ödediğim parayı geri alıyorum kafası değildir emeklilik. O zaman devlet sana der ki 'Kardeş sen ne kadar ödedin? Al hadi git işine'. Tek seferlik yapacağı ödeme devletin işine gelir. Ama sen 43-45 yaşında emekli oluyorsun ve 80 yaşına kadar yaşadığını düşün.” diyerek “40 sene devlet sana maaş veriyor. Hesabını yapalım bakalım senin ödediğin prim mi daha fazla yoksa aldığın maaş mı?" sözlerini sarf etti.

“DAHA SERT HAKARET EDİN HOŞUMA GİDİYOR”

EYT'li emekliler, skandal sözlerinin ardından Akar’a tepki gösterirken AKP’li avukat, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bana herkes istediği kadar hakaret edebilir. Şimdiye kadar hiç kimse hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Daha sert hakaret edin, hoşuma gidiyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

