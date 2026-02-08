Emekliye 'kaynak yok' denildi: Bütçeden faize bir ayda 453 milyar gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarafından 2026 yılının ilk nakit gerçekleşmeleri raporunu yayımlandı.

Rapora göre, Ocak ayında Hazine'nin kasasına 1 trilyon 365 milyar TL nakit girişi gerçekleşti. Toplam giderler ise 1 trilyon 611 milyar TL olarak kaydedildi.

'453 MİLYAR 680 MİLYON' FAİZ ÖDEMELERİNE AKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, burada dikkat çekici olan Ocak ayında yapılan faiz ödemelerinin oranı oldu. Raporda faiz ödemelerinin 453 milyar 680 milyon TL ile toplam giderlerin yaklaşık yüzde 28'ini oluşturduğu görüldü.

Emeklilerin taban aylıklarına yapılan 1.062 liralık artış için 'kaynak yetersizliği' gerekçe gösterilirken, Hazine'nin son nakit verilerinde yer alan oran bütçenin önceliğinin farklı olduğunu gösterdi.

Öte yandan, 2026 bütçesinde faiz giderleri için 2.7 trilyon liralık rekor kaynak ayrıldı.

Yüksek faizin yükü de vatandaşın sırtında

"KAYNAK DEĞİL TERCİH SORUNU VAR"

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meselenin kaynak yetersizliği değil, bütçe tercihi olduğunun altını çizdi.

Emeklilere yapılmayan zammın bütçe imkânsızlığıyla ilgili olmadığını dile getiren Çelik, “Meğer kaynak varmış. Faize bol kepçe kaynak varmış! 1 trilyon 611 milyar liralık toplam Hazine giderinin 454 milyar lirası faize gitmiş. Geçen yıl ocak ayında Hazine harcamalarının yüzde 15’i faize giderken, 2026 Ocak’ta yüzde 28’e yükselmiş. Tekrar edelim: Kaynak değil, tercih sorunu var!” ifadelerini kullandı.