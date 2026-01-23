Yüksek faizin yükü de vatandaşın sırtında

Türkiye, yüksek enflasyon ve faiz kıskacından çıkmakta zorlanıyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmesi, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı ve enflasyon endişelerinin devam ettiğini gösterdi. Faiz kararının bilançosu yüksek maliyetle borçlanan halkın sırtında kaldı.

ÖZELLİKLE GIDA FİYATLARI BASKIYI SÜRDÜRÜYOR

Karar, ocak ayında gıda fiyatları öncülüğünde yükselen enflasyona işaret ediyor. PPK karar metninde, aylık enflasyondaki artışa ve ana eğilimdeki sınırlı bozulmaya dikkat çekildi. Piyasa tahminleri, ocak ayı aylık enflasyonunun yüzde 4'e yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu durum, faiz indirim hızının yavaşlamasının ana nedeni olarak görülüyor.

Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?

EKONOMİNİN YÜKÜ YİNE VATANDAŞIN ÜSTÜNDE

Yapılan 1 puanlık indirim, tüketici kredisi ve kredi kartı faizlerine anında yansımıyor. TCMB'nin referans oranının sabit kalması nedeniyle, bu indirim vatandaşın borçlanma maliyetlerini düşürmüyor. Sözcü’nün haberine göre yüksek faiz ortamı, bir yandan reel sektörün finansmana erişimini zorlaştırırken, diğer yandan hanehalkının yüksek maliyetle borçlanmasına neden oluyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı; Ocak ayı enflasyonu için 'eyvah' diyen diyene!"

EKONOMİSTLER İNDİRİM HIZININ DÜŞEBİLECEĞİNİ BELİRTİYOR

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, "Kalan toplantıların hiçbirinde 100 baz puanın üzerinde bir indirim beklemiyoruz. Hatta 'her toplantıda indirim' yaklaşımı korunursa, bazı toplantılarda indirim adımı 50 baz puana kadar düşebilir" dedi. Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever ise enflasyon görünümünü özellikle gıda fiyatlarının zorladığını belirterek, "Aylık enflasyonun yüzde 4’ün üzerinde gerçekleşme ihtimali de yüksek" ifadelerini kullandı.