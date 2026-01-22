Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?

Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Yayınlanma:
TCMB, 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. 150 baz puan indirim beklentisine karşın Merkez Bankası sadece 100 baz puanlık bir indirimle faizi %37 seviyesine çekti. Bu karar sonras Borsa İstanbul’da banka hisseleri %2’nin üzerinde değer kaybederken dolar kurunda da gerileme yaşandı. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Piyasaların merakla beklediği yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi kararı çıktı ancak indirim miktarı beklentileri karşılamadı.

PİYASA BEKLENTİSİ KARŞILANMADI

2023/10/10/piyasa1.jpg

TCMB, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde indirme yoluna gitse de, indirim oranı 100 baz puan olarak açıklandı.

Geçen yıl Aralık ayında faizi 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çeken banka, bu kez daha temkinli bir adım atarak faizi yüzde 37 seviyesine taşıdı. Piyasa uzmanları, genel beklentinin en az 150 baz puan indirim yönünde olduğunu hatırlatıyor.

BORSA DÜŞTÜ, DOLAR GERİLEDİ

2023/10/18/dolar-euro-piyasalar.jpg

Kararın hemen ardından finansal piyasalarda hareketlilik yaşandı:

Dolar/TL: Karar öncesinde 43,3055 seviyesinde olan dolar, ilk tepki olarak sınırlı bir düşüşle 43,2965 seviyesine geriledi. Küçük bir gerileme olsa da doların TL karşısındaki genel seyri yukarı yönlü olduğu için bu hareket dikkat çekti.

Borsa İstanbul: Karar öncesi %0,75 yükselişle 12.823 puanda olan BIST 100 endeksi, faiz oranının beklentinin altında kalmasıyla 12.684 puana kadar geri çekildi.

Sektörel Hareketler: Bankacılık hisselerinde satışlar derinleşerek yüzde 2'yi aşan kayıplar görüldü. Buna karşın sanayi hisselerinde alımların hız kazandığı dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Ekonomi
Yılın ilk faiz kararı açıklandı
Yılın ilk faiz kararı açıklandı
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı