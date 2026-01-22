Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Piyasaların merakla beklediği yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi kararı çıktı ancak indirim miktarı beklentileri karşılamadı.

PİYASA BEKLENTİSİ KARŞILANMADI

TCMB, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde indirme yoluna gitse de, indirim oranı 100 baz puan olarak açıklandı.

Geçen yıl Aralık ayında faizi 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çeken banka, bu kez daha temkinli bir adım atarak faizi yüzde 37 seviyesine taşıdı. Piyasa uzmanları, genel beklentinin en az 150 baz puan indirim yönünde olduğunu hatırlatıyor.

BORSA DÜŞTÜ, DOLAR GERİLEDİ

Kararın hemen ardından finansal piyasalarda hareketlilik yaşandı:

Dolar/TL: Karar öncesinde 43,3055 seviyesinde olan dolar, ilk tepki olarak sınırlı bir düşüşle 43,2965 seviyesine geriledi. Küçük bir gerileme olsa da doların TL karşısındaki genel seyri yukarı yönlü olduğu için bu hareket dikkat çekti.

Borsa İstanbul: Karar öncesi %0,75 yükselişle 12.823 puanda olan BIST 100 endeksi, faiz oranının beklentinin altında kalmasıyla 12.684 puana kadar geri çekildi.

Sektörel Hareketler: Bankacılık hisselerinde satışlar derinleşerek yüzde 2'yi aşan kayıplar görüldü. Buna karşın sanayi hisselerinde alımların hız kazandığı dikkat çekti.