Bütçeden şirketlere katlanan ödemeler! Bir ayda ödenen tutar 1 milyon emeklinin maaşına denk

Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeli ile inşa edilen şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri kapsamında müteahhit firmalara ödemeler katlanarak devam ediyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2026 yılının Ocak ayında bütçeden firmalara 22 milyar 223 milyon TL ödeme yapıldı.

"1 MİLYON 111 BİN EMEKLİNİN MAAŞINA DENK"

Konuya ilişkin konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, bir ayda ödenen bu tutarın, 20 bin TL maaşa 'mahkum edilen' 1 milyon 111 bin emeklinin maaşına denk geldiğini söyledi.

"Emekliye olmayan kaynak oluk oluk şirketlere akıyor" diyen Kara, Şehir hastanelerine geçen yıl ocak ayında kira ve hizmet bedeli olarak yapılan ödeme tutarının 15 milyar 129 milyon TL olduğunu, bu tutarın bu yılın ilk ayında yüzde 47 artarak 22 milyar 223 milyon TL'ye çıktığını söyledi.

"BU PROJELER İÇİN MİLYARLAR ÖDENECEK"

Resmi verilere göre, şehir hastanelerinin toplam maliyeti 13 milyar 800 milyon olurken, bugüne kadar firmalara yapılan kira ve hizmet bedeli ödeme tutarları ise bu miktarı aşarak 15 milyar 500 milyon dolar oldu.

Sadece 2026 yılı için yapılacak ödemelerin 3 milyar doların üzerinde olacağını söyleyen Kara, "Sadece 2026 yılı için yapılacak ödemeler 3 milyar doların üzerinde olacak. Bütçede büyük delik açan bu projelere önümüzdeki 10 yılda da devasa ödemeler gerçekleşecek. Kamu kaynakları ile yapılması mümkün olan bu hastanelerin müteahhitlerine maliyetlerinin üç katı ödeniyor. Asgari ücretli, emekli açlık sınırının altında bir maaşla yaşam mücadelesi verirken ve zamlı maaşı eline geçmeden erirken bu projeler için milyarlar ödenecek." ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 304 MİLYON TL VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKTI"

Sağlık Bakanlığı bütçesinde kamu-özel-işbirliği modeliyle inşa edilen bu hastaneler için ayrılan bütçe 104.6 milyar TL'ydi. Ancak 2025 yılında bu hastaneler için ödenen toplam tutar 111 milyar 100 milyon TL'yi geçti.

Yani yılın başında verilen ödenek, yıl sonu geldiğinde 6.5 milyar TL aşıldı.

2025 yılında günlük 304 milyon TL ödenek 'vatandaşın sırtına yüklenmiş' oldu.

7 FARKLI ŞİRKET İŞLETİYOR

18 şehir hastanesi, 7 farklı şirket tarafından işletiliyor. Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin yönetimini üstlenen Rönesans İşletme Hizmetleri, 2021 yılında Danimarkalı ISS şirketine devredilmişti.