AKP sat sat doymadı: Özelleştirmede rekor kırıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" diyerek yönettiği 23 yıllık AKP iktidarı boyunca toplam değeri 66 milyar doları bulan kamu varlığı özelleştirildi. Fabrikalardan madenlere, limanlardan santrallere kadar birçok stratejik kuruluşun satışının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 9 otoyoldan oluşan yeni bir özelleştirme paketi açıklandı.

2025'TE SON 10 YILIN REKORU

2025 yılında Çayırhan Termik Santrali'nden araç muayene istasyonlarına kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerden 1 milyar 918 milyon dolar gelir elde edildi. Bu tutar, son 10 yılın en yüksek özelleştirme geliri olarak kayıtlara geçti.

YENİ PAKETİN DEĞERİ 3,5 MİLYAR DOLAR

ABD basınında yer alan haberlere göre, iki köprü ve dokuz otoyoldan oluşan yeni özelleştirme paketi için İngiltere ve Kanada merkezli şirketlere yetki verildi. 2026 Orta Vadeli Programı'na göre bu satıştan yaklaşık 155 milyar lira (3,5 milyar dolar) gelir bekleniyor. 2012 yılında benzer bir ihaleyi 5,72 milyar dolara kazanan konsorsiyuma, dönemin başbakanı Erdoğan, "7 milyarın (dolar) altı vatana ihanettir" demişti.

23 YILLIK DÖNEMDE ÖZELLEŞTİRİLEN BAŞLICA KAMU VARLIKLARI

Sözcü’de yer alan habere göre AKP dönemi özelleştirmelerinin listesi şöyle:

2003-2005: SEKA işletmeleri, TEKEL tesisleri, Çeşme, Kuşadası, Trabzon, Dikili limanları, Sümer Holding'e ait tesisler, Türkiye Zirai Donatım Kurumu işletmesi, İş Bankası, Arçelik, Tofaş, Ünye Çimento hisseleri, TEKEL'in alkol bölümü, Eti Bakır, Eti Gümüş, Eti Krom, Eti Elektrometalurji, Çayeli Bakır İşletmeleri, Türkiye Gübre Sanayi fabrikaları, Karadeniz Bakır İşletmeleri, TDİ'ye ait feribotlar, THY hisseleri, Türk Telekom, TEKEL'in sigara bölümü, İstanbul Ataköy Turizm tesisleri, Eti Alüminyum, Adapazarı Şeker Fabrikası.

2006-2013: TÜPRAŞ, Erdemir, TEKEL tuzlaları ve binaları, Emekli Sandığı'na ait Büyük Ankara, Büyük Efes, Büyük Tarabya otelleri, TCDD Mersin Limanı, Petkim, TEDAŞ dağıtım şirketleri, TCDD Samsun ve Bandırma limanları, çok sayıda HES, İskenderun Limanı, Trakya Elektrik Dağıtım, Galataport, çeşitli elektrik dağıtım şirketleri ve santralleri, TEDAŞ'a ait binlerce taşınmaz.

2014-2018: Kemerköy, Yeniköy, Yatağan, Orhaneli, Soma, Tunçbilek termik santralleri, Milli Piyango, TCDD Derince Limanı, çok sayıda HES, Türk Petrol Dağıtım A.Ş., Mersin Serbest Bölgesi hissesi, Şanlıurfa, Adıgüzel, Kemer gibi HES'ler, Kırşehir, Çorum, Elbistan, Muş, Erzincan, Alpullu dahil 11 şeker fabrikası, Tekirdağ Limanı, 10 bini aşkın taşınmaz.

2019-2025: Tohma, Dinar, Çine, Tortum gibi HES'ler, Gebze Dilovası Doğalgaz Çevrim Santrali, Sümer Holding Karakuz Demir Madeni, Güllük Limanı, Taşucu Limanı, Adana Yumurtalık'taki araziler dahil 874 taşınmaz, Bursa Merinos, Çayırhan Termik Santrali.