Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun: Korku dolu anlar kamerada!

Konya’da bir akaryakıt istasyonunda silah çekerek kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.