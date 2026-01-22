Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun: Korku dolu anlar kamerada!

Yayınlanma:
Konya’da bir akaryakıt istasyonunda silah çekerek kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli yakalandı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah çekerek soygun yapan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

konyada-akaryakit-istasyonunda-silahli-1129763-335451.jpg

SİLAH DOĞRULTUP PARALARI İSTEDİ

Ellerinde tabanca bulunan 2 kişi, akaryakıt istasyonunun market bölümüne girerek kasadaki çalışanlara silah doğrultup tehdit etti ve kasadaki paraları istedi.

Film gibi soygunun görüntüleri ortaya çıktı: 30 milyonluk soyguna 10 tutuklamaFilm gibi soygunun görüntüleri ortaya çıktı: 30 milyonluk soyguna 10 tutuklama

Olay sırasında panik yaşayan çalışanlar, kasadaki yaklaşık 10 bin TL’yi silahlı soygunculara verdi. 2 şüpheli, parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

konyada-akaryakit-istasyonunda-silahli-1129760-335451.jpg

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. (27), İ.K. (21) ve onlara yardım eden A.G. (48) olduğunu belirledi.

konyada-akaryakit-istasyonunda-silahli-1129759-335451.jpg

3 ŞÜPHELİ ÇALDIKLARI PARALARLA YAKALANDI

Kaçış güzergahındaki kamera kayıtlarını da tek tek inceleyerek iz süren polis, 3 şüpheliyi saklandıkları adreste gasbettikleri paralarla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

