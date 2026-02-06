Ailelerin konuşması yürek dağladı: 3 yıl geçti yaralar sarılmadı

Ailelerin konuşması yürek dağladı: 3 yıl geçti yaralar sarılmadı
Yayınlanma:
Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Pazarcık'ta bir anma düzenledi. Toplantıya katılan aileler, yaşadıkları büyük acıyı dile getirerek adalet taleplerini yineledi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak ve adalet talebini yükseltmek için Pazarcık'ta bir anma töreni düzenledi. Törene CHP'li siyasetçilerin yanı sıra depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda aile katıldı.

"ADALET SAĞLANIRSA YASIMIZ ÖZGÜR KALACAK"

Platform adına konuşan Fatma Irmak, "6 Şubat’ı unutmadığımızı, unutturmayacağımızı ve adalete uzanan bu yolda birbirimizi yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha gösteriyoruz" dedi. Irmak, "Adalet sağlanırsa özgür kalacak yasımız, kırılacak zincirimiz" ifadesini kullandı.

ANNE ATILGAN: "NEFESİM KABURGAMA SIĞMIYOR"

İki çocuğunu ve ablasını kaybeden Arzu Yurdal Atılgan, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"O gün bugündür aldığım nefes kaburgama sığmıyor. Her gece, çocuklarımın üzerini örtmek için uyandığım saatlerde kalbim kaburgama sığmıyor hâlâ. Bizim acımızı dindirecek tek şey, adaletin yerini bulmasıdır. Eğer adalet sağlanırsa, arkadaşımızın da dediği gibi zincirimiz kırılacak, yasımızla özgür kalacağız. Yas tutmaya çalışacağız. Çünkü biz hâlâ yasımızı tutamıyoruz. Çünkü yas tutmaya vakit bulamıyoruz."

"CİĞERİMİ BENDEN ALDILAR"

Oğlunu enkazda kaybeden Salman Torun ise, "Oğlumu kaybettim; 'kaybettim' demek de bana çok ağır geliyor. Ciğerimi benden aldılar" diye konuştu.

Asrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altındaAsrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altında

"DEPREM DEĞİL BU ÇÜRÜMÜŞ DÜZEN BİZLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Yakınlarını kaybeden Ali Mert, sorumluluğun sisteme ait olduğunu söyledi, AKP'nin "asrın felaketi" söylemine tepki gösterdi:

"6 Şubat bir kader değildi; o yüzden iktidarın 'asrın felaketi' söylemini kabul etmiyoruz... Bu ülkede deprem öldürmez. Bu çürümüş düzen bizleri öldürüyor."

Adalet bekleyen aileler yakınlarını anıyor... 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız'Adalet bekleyen aileler yakınlarını anıyor... 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız'

"HAKKIMI HİÇBİR KİMSEYE HELAL ETMİYORUM"

Etkinlikte söz alan ve çocuğunu kaybeden bir anne ise duygularını şöyle ifade etti: "Hakkımı hiçbir zaman kimseye helal etmiyorum. Ben konuşamıyorum, artık doluyum. Artık yeter. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız, ölüme kadar bunun peşini bırakmayacağım. Bunu asla hak etmedik."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

