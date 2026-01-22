Ahmet Hakan'dan Şivan Perver'e 'istek şarkı'! "Sattın bizi Amerika şarkısı yapsana"

Suriye'de 6 Ocak tarihinde Şam hükümeti ile SDG arasında çıkan çatışmaların ardından çok kısa bir süre içerisinde SDG topraklarının büyük bir çoğunluğu Şam hükümetine geçti. PKK yöneticileri yaptıkları açıklamalarda ABD'nin kendilerine destek vermediğini söyledi.

BARRACK SDG'YE İHTİYAÇ KALMADI DEMİŞTİ

Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki savaşta IŞİD'e karşı artık SDG'ye ihtiyacın kalmadığını açıkladı.

Kürtler için en iyi fırsatın Şara ile işbirliği yapmak olduğunu kaydeden Barrack sosyal medya hesabından şunları demişti:

“Bugün durum kökten değişti. Suriye'nin merkezi hükümeti IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye oldu.

Bu durum da ABD-SDG ortaklığının varlık nedenini değiştirdi. SDG'nin sahadaki ana IŞİD karşıtı güç olma amacı miadını doldurdu. Artık Şam bu görevi yerine getirmekte istekli.”

ŞİVAN PERWER GÖZYAŞLARI İÇİNDE ABD'YE SESLENDİ

ABD'nin sahadaki tutumu ve yaptığı açıklamaların adından Kürt sanatçı Şivan Perwer sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ABD'ye seslendi. 'Megri Megri' türküsü ile tanınan Perwer videosunda gözyaşları içerisinde ABD ve Trump'a seslenip Kürtlerin IŞİD saldırıları altında olduğunu dile getirdi. Ayrıca “Bizi kullanıp attınız” ifadelerini kullanan Perwer, ABD’ye bu operasyonlara izin vermemesi çağrısında bulundu.

AHMET HAKAN'DAN PERWER'E İSTEK ŞARKI

Dün sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan videolardan birisi olan Perwer'e en dikkat çeken sözler Ahmet Hakan'dan geldi. Perwer için "Çok saygı duyduğum bir Kürt sanatçısıdır." ifadelerini kullanan Hakan istek şarkı talebinde bulundu:

"Şivan Bey’den “Sattın bizi Amerika, sattın bizi Trump” diye bir şarkı bekliyorum ben.

