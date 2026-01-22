Ahmet Hakan'dan Şivan Perver'e 'istek şarkı'! "Sattın bizi Amerika şarkısı yapsana"

ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı SDG'ye olan ihtiyacının kalmadığını açıklamasının ardından çektiği videoda gözyaşları içerisinde ABD'ye seslenen Kürt sanatçı Şivan Perwer 'Bizi kullanıp attınız' demişti. Ahmet Hakan bu videonun ardından Şivan Perwer'den istek şarkıda bulundu: Sattın bizi Amerika şarkısı yapsana...

Suriye'de 6 Ocak tarihinde Şam hükümeti ile SDG arasında çıkan çatışmaların ardından çok kısa bir süre içerisinde SDG topraklarının büyük bir çoğunluğu Şam hükümetine geçti. PKK yöneticileri yaptıkları açıklamalarda ABD'nin kendilerine destek vermediğini söyledi.

BARRACK SDG'YE İHTİYAÇ KALMADI DEMİŞTİ

Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki savaşta IŞİD'e karşı artık SDG'ye ihtiyacın kalmadığını açıkladı.

ABD SDG'ye desteğini çekti mi? Trump ve Barrack'tan arka arkaya açıklamalarABD SDG'ye desteğini çekti mi? Trump ve Barrack'tan arka arkaya açıklamalar

Kürtler için en iyi fırsatın Şara ile işbirliği yapmak olduğunu kaydeden Barrack sosyal medya hesabından şunları demişti:

“Bugün durum kökten değişti. Suriye'nin merkezi hükümeti IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona üye oldu.

Bu durum da ABD-SDG ortaklığının varlık nedenini değiştirdi. SDG'nin sahadaki ana IŞİD karşıtı güç olma amacı miadını doldurdu. Artık Şam bu görevi yerine getirmekte istekli.”

ŞİVAN PERWER GÖZYAŞLARI İÇİNDE ABD'YE SESLENDİ

ABD'nin sahadaki tutumu ve yaptığı açıklamaların adından Kürt sanatçı Şivan Perwer sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ABD'ye seslendi. 'Megri Megri' türküsü ile tanınan Perwer videosunda gözyaşları içerisinde ABD ve Trump'a seslenip Kürtlerin IŞİD saldırıları altında olduğunu dile getirdi. Ayrıca “Bizi kullanıp attınız” ifadelerini kullanan Perwer, ABD’ye bu operasyonlara izin vermemesi çağrısında bulundu.

Şivan Perver gözyaşları içinde ABD'ye seslendi: Bizi kullanıp attınızŞivan Perver gözyaşları içinde ABD'ye seslendi: Bizi kullanıp attınız

AHMET HAKAN'DAN PERWER'E İSTEK ŞARKI

Dün sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan videolardan birisi olan Perwer'e en dikkat çeken sözler Ahmet Hakan'dan geldi. Perwer için "Çok saygı duyduğum bir Kürt sanatçısıdır." ifadelerini kullanan Hakan istek şarkı talebinde bulundu:

"Şivan Bey’den “Sattın bizi Amerika, sattın bizi Trump” diye bir şarkı bekliyorum ben.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

‘SATTIN BİZİ AMERİKA’ ŞARKISI YAPSANA

ŞİVAN Perver, çok saygı duyduğum bir Kürt sanatçısıdır.

Vaktiyle anti emperyalizmin bayrağını yükseğe, en yükseğe dikmeye çalışırdı.

*

Devrimci duygularla yazılmış sayısız şarkılardan birkaçı şunlardı:

- SERFİRAZKİN: Avusturya İşçi Marşı’nın Kürtçesiydi.

- APE HO: Vietnam’ın Ho Amca’sına saygı duruşuydu.

- XEBATA TEKOŞİNE: Emperyalizme posta koyduğu şarkıydı.

*

İşte bu Şivan Perver, son videosunda ağlayarak, gözyaşlarına boğularak ABD’ye şöyle seslendi:

*

“Her sıkıştığınızda Kürtleri arıyor ve bize yardım edin diyorsunuz. Sonra da bizi çok kötü düşmanların, saldırganların, IŞİD’in, kafa kesen İslamcı ‘Allahuekber’ insanlarının eline bırakıyorsunuz. Bizi böyle bırakma Amerika. Bizi Müslüman Tiranlara bırakma. Sayın Trump’a sesleniyorum. Bizi bırakma Sayın Trump.”

*

Şivan Bey’den “Sattın bizi Amerika, sattın bizi Trump” diye bir şarkı bekliyorum ben.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

